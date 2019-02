Les joueurs des Islanders font confiance à Barry Trotz

Les Islanders de New York sont méconnaissables. Bons derniers dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison dernière au chapitre des buts alloués avec 296, ils sont présentement au premier rang du circuit, n’ayant failli que 136 fois.

Ils connaissent par ailleurs d’excellents moments, montrant un dossier de 10-2-2 à leurs 14 dernières sorties.

L’arrivée de l’entraîneur-chef Barry Trotz n’est certainement pas étrangère à ce revirement de situation. Les joueurs n’avaient par ailleurs qu’un mot à la bouche après leur victoire de 3 à 0 contre les Blue Jackets à Columbus, jeudi soir: engagement. Tous semblent avoir acheté le plan de match de l’instructeur.

«Tout le monde est engagé et a acheté le plan de match», a lancé le gardien Thomas Greiss, selon le site officiel de l’équipe. «Tout le monde était engagé et nous avons obtenu le résultat souhaité», a quant à lui expliqué l’attaquant Josh Bailey, qui a amassé deux points, dont un but.

Des gardiens en feu

L’ancien pilote des Capitals de Washington a de son côté louangé ses deux gardiens au terme de la rencontre. «Nous ne pouvons gagner 10 de nos [14] derniers matchs sans de bons gardiens», a-t-il avancé avec justesse.

Trotz a par ailleurs partagé presque parfaitement la cage entre ses deux gardiens depuis le début de la saison. Greiss a vu de l’action lors de 30 parties et Lehner, 31. Pour l’instant, il refuse d’identifier un homme de confiance.

Photo d'archives, AFP

«Nous essayons de les garder frais depuis le retour de la pause parce que nous avons quelques séquences de deux matchs en deux soirs et ils ont tous les deux répondu. Je ne vois aucune raison d’en favoriser un quand on peut utiliser les deux», a-t-il analysé.

Pour l’instant, Greiss semble toutefois voir plus d’action, non sans raison. Il connaît d’excellents moments, ayant blanchi ses adversaires trois fois à ses cinq derniers départs.

À ses six derniers matchs, le gardien montre une fiche de 5-0-1, une moyenne de buts alloués de 0,49 et un taux d’efficacité de ,984. Il insiste toutefois pour dire qu’il n’y a pas de secret. «Parfois, vous êtes simplement chanceux. Les rondelles vous frappent. On le prend et on espère que ça se poursuive!»

Il estime par ailleurs qu’un gardien ne peut tout faire seul et que ses coéquipiers l’ont très bien appuyé contre les Blue Jackets.

«C’était un bon match sur la route. Nous avons joué avec intensité et c’était bien à voir. Les joueurs m’ont fait bien paraître. Ils ont bien bataillé pour la rondelle, ils ont bloqué des tirs. C’est une belle victoire d’équipe.»

Les Islanders sont présentement premiers dans la section Métropolitaine en vertu d’une fiche de 34-17-6 bonne pour 74 points.