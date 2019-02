Meal prep: quand le temps nous manque

Tout le monde veut gagner du temps, c’est bien connu. Une solution : le Meal Prep! Ça vous dit quelque chose ? Il s’agit de préparer en totalité ou en partie, un ou des repas de la semaine à venir. Il n’y a pas une meilleure façon de faire, et bien franchement, la méthode peut varier d’un repas à l’autre et d’une semaine à l’autre. Il faut simplement choisir ce qui convient le mieux selon l’horaire et le temps de préparation disponible le jour même du repas.

Voici quelques étapes pour simplifier le Meal Prep :

Étape nº 1

Agenda de la semaine

Regardez votre agenda de la semaine et identifiez les repas (pas seulement le souper !) pour lesquels vous manquerez de temps ou d’énergie pour cuisiner. Il n’est pas nécessaire de préparer tous les repas de la semaine, seulement ceux qui pourraient être problématiques.

Étape nº 2

Types de préparation

Choisissez quel type de préparation vous voulez faire à l’avance. Posez-vous les questions suivantes :

Voulez-vous préparer un repas en entier à l’avance ?

Souhaitez-vous préparer uniquement les ingrédients et cuisiner la journée même ?

Voulez-vous cuisiner des surplus qui seront utilisés tels quels ou d’une façon différente le lendemain ?

Planifiez-vous de mettre au menu un mets déjà cuisiné, que vous avez fait congeler ?

Avez-vous besoin de portions individuelles ?

Étape nº 3

Choix de recettes

Choisissez des recettes que vous connaissez bien pour gagner du temps. Si vous voulez ajouter de nouvelles recettes, optez pour des recettes simples. Pour choisir judicieusement les recettes, vérifiez s’il y a des aliments périssables au frigo qui pourraient être utilisés. Pensez aux produits locaux et de saison.

Étape nº 4

Prévoyez du temps

Planifiez le temps pour aller à l’épicerie et pour cuisiner. Le temps investi à élaborer la liste d’épicerie et à cuisiner vous sera rendu au centuple. La planification du moment nécessaire pour cuisiner les repas vous permet de ne pas être à la course. Vous pouvez inviter toute la famille (ou au moins une partie) à participer à la préparation. C’est une belle façon de passer du temps ensemble et d’initier les enfants à la cuisine.

Étape nº 5

Avant d’aller à l’épicerie

Avant de vous rendre à l’épicerie, vérifiez le contenu de votre garde-manger et de votre réfrigérateur pour éviter les achats en double ou de manquer d’un ingrédient. Aussi, pour augmenter votre efficacité, vous pouvez même faire la liste d’épicerie en fonction des allées. Pensez aussi aux contenants pour entreposer les aliments que vous aurez préparés. En avez-vous suffisamment ? Quel type vous faut-il ? Mieux vaut prévoir.

Étape nº 6

À l’épicerie

Tenez-vous-en à votre liste à l’exception peut-être des aliments non périssables que vous utilisez fréquemment et qui pourraient être à prix réduit (huile d’olive, pâtes alimentaires, légumineuses en conserve, herbes séchées et épices, etc.)

Étape nº 7

Préparation des mets

Pour maximiser le temps de préparation, il y a certains incontournables :

Lisez bien vos recettes avant de commencer pour avoir une bonne idée de ce que vous aurez à faire et pour bien organiser votre temps et votre espace.

Soyez vigilant : certaines recettes demandent de faire mariner les aliments ou d’autres nécessitent des temps d’attente. Donc, débutez avec ces recettes.

Pensez à préchauffer votre four.

Lavez et coupez tous les ingrédients identiques même s’ils vont dans différentes recettes.

Utilisez les bons outils de travail.

Utilisez les plats de cuisson adéquats.

Couvrez vos plaques de cuisson de papier parchemin ou de papier d’aluminium pour diminuer le temps de lavage.

Demandez de l’aide !

Étape nº 8

Entreposage

Certains aliments se conservent au congélateur, mais d’autres ne le tolèrent pas. Voici un aperçu (adaptation du Thermoguide du MAPAQ) :

Œufs à la coque (cuits durs)

Fromage à pâte molle

Fromage frais (ex. : cottage)

Mayonnaise

Conservation au congélateur et au réfrigérateur

Volaille cuite avec sauce : 1-2 jours au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur

Bœuf ou porc cuit avec sauce : 3-4 jours au réfrigérateur ou 4 mois au congélateur

Poisson gras (ex. : saumon) : 1-2 jours au réfrigérateur ou 2 mois au congélateur

Mets en casserole : 2-3 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur

Potage et soupe : 3 jours au réfrigérateur ou 2-3 mois au congélateur

Riz cuit : 5-6 jours au réfrigérateur ou 6-8 mois au congélateur

Sauce à la viande : 3-5 jours au réfrigérateur ou 4-6 mois au congélateur

Étape nº 9

Apprécier

Enfin, vous pouvez profiter d’un repas savoureux fait maison.

En conclusion, il n’y a pas une seule façon d’appliquer le Meal Prep. Le but n’est pas de se consigner dans un carcan rigide, mais bien de se faciliter la vie. Le Meal Prep permet de s’adapter aux différentes situations d’une semaine à l’autre et selon les périodes plus ou moins occupées durant l’année.

Meal Prep : un exemple

Pour plusieurs, Meal Prep rime avec dimanche après-midi en cuisine, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Par exemple, une famille pourrait cibler seulement 2 repas plus problématiques et les préparer à l’avance. Un déjeuner : Votre famille planifie une sortie le dimanche et vous devez vous lever très tôt. La veille, vous pourriez préparer des sandwichs au beurre de pois, mettre en portions individuelles des fruits et apporter des contenants individuels de boisson végétale. Un souper : Un enfant pratique une activité le lundi soir. Vous pourriez préparer la totalité du repas principal en même temps qu’un souper pour lequel vous avez plus de temps ou le cuisiner durant une journée moins occupée ou doubler une recette et conserver les portions en surplus au congélateur. Gagner du temps au déjeuner Préparer à l’avance Overnight oatmeal Œufs à la coque Cuisiner à l’avance et mis au congélateur Muffins Pain aux bananes Crêpes Gaufres Aliments mis en portion individuelle et combinés au moment de servir Flocons d’avoine dans un pot Mason et liquide dans un autre contenant. Combinez au moment de servir. Céréales dans un contenant et lait UHT dans un contenant en format individuel. Combinez au moment de servir. Ingrédients à assembler Yogourt déjà portionné, on y ajoute des fruits surgelés et des graines de lin. Compote de fruits déjà portionnée, on y ajoute des graines de caméline et du granola Craquelins de grains entiers, fromage et fruits frais. Sarrasin trempé toute la nuit. Au réveil, égouttez, rincez et ajoutez du beurre de noix, de la graine de chia, du cacao et des fruits.

