Miley Cyrus partage des photos inédites et magnifiques de son mariage avec Liam Hemsworth

Miley Cyrus a profité de la Saint-Valentin pour partager sur Instagram de nombreuses photos inédites prises lors de son mariage secret avec Liam Hemsworth.

Le couple chouchou d'Hollywood nous fait croire à un véritable conte de fées dans cette série de photos où l’on peut voir Miley et Liam s’émerveiller devant leur gâteau de noces et danser un slow.

Miley Cyrus a aussi dévoilé plus en détail la robe qu’elle a choisi de porter lors de son mariage très casual. Faite d'un tissu soyeux et lustré, la robe s’étire jusqu’au sol et dévoile les épaules de la chanteuse. Magnifique!

On se souvient que Liam et Miley avaient décidé de se marier dans le plus grand secret le 23 décembre 2018. Quelques stories Instagram des invités avaient vendu la mèche et, un peu plus tard, Liam avait confirmé avoir épousé celle avec qui il partage sa vie depuis près de 10 ans.

Ils sont si beaux ensemble!

