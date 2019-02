Pâtes style lasagne «one pot meal»

2. Ajouter la courgette et l’ail. Faire revenir en remuant constamment environ 2 minutes.

3. Ajouter le « sans-viande hachée » et le défaire en morceaux

4. Ajouter les tomates, la sauce tomate, l’origan et les pennes. Mélanger et porter à ébullition. Baisser le feu, couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 15 minutes en mélangeant toutes les 3 minutes.