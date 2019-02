Personne ne s’est retourné pour elle en 2015, voyez si cela a changé cette année

Mélissa Ouimet avait fait les auditions à l’aveugle de La Voix en 2015, et aucun des 4 coachs ne s’était retourné pour elle.

Cette année, la chanteuse qui a déjà une belle carrière amorcée a choisi d’interpréter la chanson rock The Way I Do de Melissa Etheridge.

Marc Dupré, qui avait grandement regretté de ne pas s’être retourné pour Mélissa en 2015, était extrêmement content de la revoir sur la scène.

Voyez si Mélissa Ouimet a eu une meilleure expérience à La Voix cette année ici: