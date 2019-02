Vous avez remarqué qu’en Haïti, la population manifeste dans les rues depuis plusieurs semaines pour réclamer la démission du président du pays? Ces gens ont faim, ils en ont soupé de la corruption, et ils pillent tous les commerces qu’ils rencontrent sur leur passage. Pourtant les États-Unis n’ont manifesté aucune empathie envers ces damnés de la terre, ils n’ont sonné aucune sonnette d’alarme, et ils n’ont envoyé aucune caravane d’aide humanitaire pour acheminer des vivres et des médicaments afin de nourrir et soigner la population. Vous savez pourquoi? Il n’y a pas de pétrole en Haïti. Tandis qu’au Venezuela, on trouve les plus grandes réserves d’or noir dans cette partie du monde.

Haïti est laissée pour compte, les manifestants et la police s’affrontent, on compte plusieurs morts et pourtant, les États-Unis n’ont envoyé aucun pantin à ses ordres pour s’autoproclamer président intérimaire ou substitut et prétendre renverser le président élu, Jovenel Moise, comme ils l’ont fait au Venezuela. Ça se comprend, Haïti est pauvre comme Job et ne possède pas de ressources pétrolières et gazières comme le Venezuela.

Le Venezuela est riche de ses ressources naturelles et Haïti est pauvre de son passé colonial. Pourtant, au XIXe siècle, on la surnommait la « perle des Antilles » ou encore la « colonie la plus riche du monde ». Pour le prix de son indépendance, au début du XIXe siècle, Haïti a été sommée, avec fusil sur la tempe et blocus maritime, de payer un lourd tribu à la puissance colonisatrice, la France, soit 150 millions de francs or, ce qui représenterait aujourd’hui près de 30 milliards d’euros. Incapable de payer une telle somme, le jeune gouvernement haïtien a dû emprunter sur les marchés bancaires français. Ainsi, la France, celle de « Liberté, égalité, fraternité », gagnait doublement : on lui remboursait une dette qui n’existait pas vraiment (le prix de l’indépendance) et on lui payait en plus des intérêts qui s’échelonneront sur plus de cent ans. De quoi saigner un pays pour les siècles à venir. Il faudra attendre en 2010 pour qu’un président français daigne mettre les pieds dans son ancienne colonie.

Haïti est pauvre parce que, entre autres, la France ne lui a pas fait de cadeau et lui a imposé, en plus, ses règles du jeu, après avoir exploité une main-d’œuvre d’esclaves, fomenté des guerres entre Haïtiens et colons et déprécié les matières premières exportables comme le café. Les Américains ont pris le relais de la France au début du XXe siècle et cela n’a fait qu’aggraver la situation déjà critique.

Haïti est si pauvre que mêmes les États-Unis ne perdent pas leur temps à fomenter un coup d’État comme ils le font depuis quelques années au Venezuela. Ils ont déjà kidnappé le président haïtien Jean-Bertrand Aristide, il y a une quinzaine d’années, parce que ce dernier avait des ambitions de gauche pour son pays et c’en était trop, on ne voulait pas d’un autre Cuba dans l’arrière-cour de l’empire. Mais pour l’instant, il n’y a aucune menace « communiste » qui ferait craindre pour la sécurité des États-Unis. Alors, pas de caravane d’aide soi-disant humanitaire pour Haïti.

Au fait, cette France des droits de l‘homme, celle qui a saigné à blanc un petit pays qui voulait simplement son indépendance et qui en avait déjà payé le prix du sang, cette France impériale à ses heures se permet de donner des leçons de démocratie à un gouvernement légitime, celui du Venezuela, en lui ordonnant de tenir immédiatement de nouvelles élections présidentielles. De quel droit cette France mesquine, qui n’a jamais levé le petit doigt pour venir en aide à son ancienne colonie après l’avoir saignée à blanc, se permet-elle une ingérence aussi honteuse dans les affaires internes d’un État indépendant, qu’un autre empire tente d’étouffer depuis plusieurs années? Honte à la France!