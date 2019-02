Précieux coup de main

Le mélangeur à immersion et ses acolytes forment une équipe multifonctionnelle très souvent sollicitée en cuisine, permettant de réaliser plusieurs tâches d’une seule main.

Puissance instantanée

Photo courtoisie, Linen Chest

Avec la technologie Smart Speed du mélangeur à main Braun Multiquick 7 (400 watts), plus on appuie sur son bouton, plus on obtient de la puissance, réglant ainsi d’une seule main la vitesse nécessaire. Cet appareil est également doté des lames en acier inoxydable en forme de cloche exclusives à Braun, pour des résultats rapides et des coupes plus fines, d’un gobelet de 600 ml, d’un fouet et d’un hachoir pour couper la viande, le fromage, les noix, les herbes et les légumes.

Touche colorée

Photo courtoisie, Walmart

Si la couleur de vos petits électroménagers doit absolument s’harmoniser à la décoration de votre cuisine, cet ensemble de mélangeurs à main Sencor (350 watts) disponible en plusieurs teintes (turquoise, rouge, violet, blanc) y trouvera sa place. Embouts en acier inoxydable résistants aux aliments chauds et froids, moteur silencieux, réglages de vitesses constantes, hachoir de 500 ml, contenant de 500 ml avec couvercle, lame en acier inoxydable, fouet et support mural compris !

Dans la casserole

Photo courtoisie, Ricardo

Avec ce pied-mélangeur (300 watts) en acier inoxydable Ricardo, préparez des purées, potages, coulis et sauces directement dans la casserole, réduisant ainsi la vaisselle sale ! En plus, cet outil doté d’une poignée ergonomique avec fini antidérapant et d’un régulateur de vitesse instantanée, va au lave-vaisselle. Pour la touche finale, utilisez son hachoir (600 ml) pour réduire en morceaux des noix, des herbes ou des légumes qui agrémenteront vos créations culinaires.

Ergonomique

Photo courtoisie, Breville

Il s’appelle Control Grip, ce bras-mélangeur de Breville (280 watts) qui présente 15 vitesses, une profondeur d’immersion de 8 pouces, une base anti-égratignures, puis un fouet pour monter les blancs d’œuf en neige et fouetter la crème. Son ergonomie favorise le positionnement naturel de la main, pour plus de stabilité et de contrôle. Il est vendu avec un bol hachoir de trois tasses et un récipient de 42 onces.