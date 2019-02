Le Salon Plein air Chasse Pêche et Camping de Montréal se déroule jusqu’au dimanche 17 février au Palais des congrès. Il y a plus de 250 exposants, fabricants, détaillants, pourvoyeurs, fournisseurs de services et concessionnaires d’embarcations, de véhicules récréatifs et de véhicules tout-terrains.

Le directeur du Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping, Roger Saint-Laurent et le chroniqueur au Journal de Montréal, Patrick Campeau, porte-parole du Salon, qui fête ses trente ans avec l’événement, sont « entourés » d’Yvette Lemieux, France Chartrand et Gary Faudel.

La Sépaq c’est plus de 6300 emplacements de camping. Sur la photo, on aperçoit Pascale Handfield, Centre de réservation de la SEPAQ, Robin Plante, directeur, SEPAQ Anticosti, Carrine Proulx, responsable des services à la clientèle et administratifs, Réserve faunique du Saint-Maurice.

Le livre De la nature à votre assiette du chroniqueur chasse et pêche du Journal de Montréal, Julien Cabana, qu’on aperçoit sur la photo, permet aux visiteurs de découvrir une centaine de recettes et des anecdotes de ses nombreux voyages.

Chasse Québec a comme mission de promouvoir la chasse et les espèces fauniques. Michel Therrien est en compagnie d’Émile David, Mélanie Dion et Pierre-Luc Fontaine, Guide de chasse.

Le spectacle West Coast Lumberjack est rempli d’action. Lars-Éri Zornow, sculpteur à la scie à chaîne, Husqvarna, est accompagné de Lionel Coudreau, West Coast Lumberjacks, et Krystina Larocque, West Coast Lumberjacks.

Des véhicules de sports récréatifs de type quads et tout-terrains, il y en a pour tous les goûts. Sur la photo, on voit Jessica Godard, Groupe Motoplex, Pierre Boileau, CFMOTO, Jack la mascotte du salon, qui est au volant, et Mélodie Campion, CFMOTO Canada.