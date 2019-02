Un carambolage force la fermeture de l'autoroute 40 Ouest à Fossambault-sur-le-Lac

L’autoroute 40 est fermée en direction ouest à la hauteur de Fossambault-sur-le-Lac, en raison d’un carambolage impliquant au moins une cinquantaine de véhicules, survenu vendredi avant-midi.

Suivi ⚠️ #INCIDENT: FERMETURE #A40 ouest, hauteur km 285 (route Gravel) à Neuville - accident plusieurs véhicules- détour: R-367 (route de Fossambault) — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 15 février 2019

Selon des automobilistes impliqués dans la collision multiple joints par Le Journal, les voitures se sont tamponnées après que deux semi-remorques eurent perdu le contrôle. Un premier est sorti de la voie en amenant une voiture avec lui, alors que le chargement du deuxième a bifurqué, occupant toute la largeur de l’autoroute.

Le conducteur Steve Beaupré, qui était accompagné de sa conjointe et de leur bébé d’à peine trois mois, l’a échappé belle. «Moi, j’ai mal au dos, ma copine a des maux de cou et on ne sait pas encore si le bébé a quelque chose», a-t-il affirmé, quelques minutes avant de quitter à bord d’un l’ambulance.

«J’ai vu la première van déraper et ensuite tout le monde a essayé de freiner», a-t-il poursuivi, alors que son véhicule est passablement endommagé à l’arrière.

Un autre automobiliste, un peu plus chanceux, a aussi assisté au début du carambolage, mais a finalement pu reprendre la route. «J’étais directement derrière les deux semi-remorques. J’ai réussi à freiner graduellement pour aller me mettre à l’abri, mais ça continuait de se tamponner à l’arrière et sur les côtés », raconte pour sa part Marc Bonenfant. «Il y a plusieurs voitures d’assez endommagées. Je pense que je suis le seul chanceux qui n’a rien eu!», a-t-il lancé.

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec ne confirme pas le nombre de véhicules impliqués dans l’accident, mais précise que personne n’a été blessé gravement.

L’autoroute est fermée en direction ouest à partir de Fossambault-sur-le-Lac. Les automobilistes doivent faire un détour via Saint-Augustin-de-Desmaures.

