Un resto de la Petite-Italie ferme ses portes après 5 ans (et des poussières)

Triste vendredi pour les amateurs de boulettes! Le restaurant Le Ballpark vient tout juste d’annoncer sa fermeture.

C’est sur la page Facebook de l’établissement que l’équipe derrière ce projet a partagé sa décision de mettre la clef dans la porte.

Les propriétaires de l'établissement ne mentionnent toutefois aucune raison afin d'expliquer leur décision. La publication remercie seulement la clientèle et les employés pour les cinq belles années passées au coin des rues Clark et Saint-Zotique Ouest.

Le local en face de l’aussi populaire Dinette Triple Crown est donc officiellement inoccupé...

Une bien triste nouvelle!

