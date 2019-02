Un jumelé clé en main à vendre au coût de 1 299 000 $ au cœur du village Monkland

Le quartier Notre-Dame-de-Grâce est à la fois tranquille et effervescent. On y retrouve une tonne de petites adresses gourmandes, mais aussi la tranquillité d’avoir l’impression de vivre en banlieue. En plus, les maisons y sont magnifiques!

Si vivre dans NDG vous intéresse, cette propriété à vendre au coût de 1 299 000 $ risque de vous faire de l’œil (si vous avez les moyens!).

Situé sur l’avenue de Hampton, ce magnifique jumelé est une opportunité clé en main pour les acheteurs qui souhaiteraient déménager sans devoir rénover (ou presque).

Construite en 1924, la demeure possède 4 chambres à coucher, un foyer au gaz et un immense jardin.

Le sous-sol est entièrement aménagé et la cuisine est juste assez grande pour que vous puissiez essayer les meilleures recettes de Marilou sans faire un bordel. Le rêve!

Toutes les informations sur cette propriété ici.

