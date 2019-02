Une ancienne candidate de Star Académie fait les auditions à l’aveugle

Après avoir participé à la dernière édition de Star Académie en 2012, Sarah May Vézeau a décidé de tenter sa chance à La Voix.

La chanteuse, qui est aussi maman depuis un peu plus d’un an, a décidé de poursuivre son rêve et de tenter sa chance aux auditions à l'aveugle.

Elle a choisi d’interpréter la chanson On s’est aimé à cause. On voit tout de suite le sourire se dessiner sur le visage de Marc Dupré, auteur de la magnifique ballade.

Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il entend la voix d’une personne qu’il connaît très bien, puisqu’il a réalisé l’album de Star Académie cette année-là.

Voyez la réaction de Marc ici: