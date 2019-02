Le toit d’un supermarché de Lévis s’effondre

Un marché d’alimentation a subi des dommages en raison d’un effondrement d’une partie de la toiture survenu dans le secteur de Saint-Étienne, à Lévis.

Les services d’urgence sont présentement au Métro Plus, au 3045 route Lagueux. Le poids sur le toit aurait fait des dégâts.

«C’est moins pire qu’on pensait au départ. Les employés et les clients sont sortis. Nous avons deux blessés mineurs et plus personne ne peut rentrer dans le bâtiment pour l’instant», explique François Dubé, des pompiers de Lévis.

Une vingtaine de pompiers sont sur les lieux.

L’effondrement s’est produit dans la section de la boucherie, un endroit où les clients ne circulent pas les allées de l’épicerie.

Des bruits suspects font toutefois croire aux sapeurs que des mouvements pourraient encore se produire.

Des spécialistes en structure sont aussi sur place.