Vincent Dessureault est pilote d'avion: voyez ses sublimes photos!

En plus d'être collaborateur web à Salut Bonjour week-end et commenter l'actualité chaque jour à QUB Radio, Vincent réussit à voler, littéralement. Saviez-vous qu'il est pilote d'avion? Il a même son propre avion, un Beechcraft Sierra 1979. Le chroniqueur a une formation à part entière qui lui permet entre autres, de voler à travers le Québec. Une petite escapade pour le week-end, quelqu'un? Pas de problème! Pris sur terre ou dans les airs, voyez ici quelques-uns de ses plus beaux clichés!

1. Vincent quittait l'aéroport de La Tuque pour se rendre à celui de Saint-Hubert. On est presque jaloux de ce coucher de soleil somptueux!

2. Nous sommes bouche bée devant ces paysages plus grands que nature, captés lors d'un survol du Parc national de la Jacques-Cartier, situé à 30 minutes de Québec.

3. On reconnaît ce visage, c'est celui de Patrick Benoit, notre collaborateur à la circulation! Les deux pilotes font équipe pour une sortie vers Alma au Lac-Saint-Jean!

4. Barbe à papa aux couleurs pastel! C'est ce qui nous vient en tête à la vue de ce coucher de soleil à faire rêver.

5. Quand Vincent a envie de junk food, pas de problème, il prend l'avion jusqu'à La Tuque pour assouvir sa fringale!

6. Sur ces dernières photos, c'est un Vincent heureux que l'on retrouve, alors qu'il constate que les vents forts l'ont aidé à se rendre plus rapidement à Rivière-du-Loup!