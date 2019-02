MONTPETIT, Aline



(née Bernard)est décédée le 7 février 2019, à l'âge de 91 ans, suite à une longue maladie. Elle rejoint ainsi feu son mari Dalvenie Montpetit et sa soeur Denise Bougie.Elle laisse dans le deuil sa fille unique Lucie Montpetit, son gendre Richard Epstein, ses deux petits-enfants, Daniel et Antoine Epstein; sa belle-soeur Mariette Montpetit ; ses nombreux neveux et nièces et leurs descendants dont les enfants de sa nièce Micheline Bougie : Sylvain, Daniel et Isabelle Poitras qui ont partagé sa demeure durant une parenthèse de leur enfance.Elle a su élargir sa famille et y inclure les enfants de son conjoint de fait, feu Philippe Coutu : Michel et France Coutu et leur famille. Elle laisse également dans le deuil de grandes amies qui l'ont supportée dans sa maladie : Pauline Bourdeau, Normande Picard et Huguette Lachance.La famille accueillera parents et amis le vendredi 22 février de 18h à 22h ainsi que le samedi 23 février à compter de 10h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7Tél. 514-342-8000 www.dignitequebec.comUne cérémonie sur ces mêmes lieux en sa mémoire y sera célébrée le samedi 23 février à 13h.Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Grace Dart où elle a reçu d'excellents soins tout au long de sa longue maladie :