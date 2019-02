TÉTREAULT, Janvier



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Janvier Tétreault, époux en premières noces de feu Clairine Campbell et en deuxièmes noces de feu Madeleine Bergeron.Il laisse dans le deuil ses filles Lise (Gaëtan), France, Diane (Pierre), Linda (Germain), Denise (Normand), ses dix adorables petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Germain, sa soeur Yvette ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle jeudi 21 février 2019 à compter de 14 h. Une cérémonie aura lieu le vendredi 22 février 2019 à 11 h 30, en la chapelle du complexe funéraire.Heures des visites : jeudi de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, vendredi dès 9 h 30.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir du site : lesieuretfrere.com