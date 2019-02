12 looks à retenir des BAFTA

Dimanche dernier à Londres, c’était au tour des Anglais de célébrer le cinéma et la télévision lors des 72es BAFTA Awards. Plus réservées que celles des Grammy (qui avaient lieu au même moment à Los Angeles), plusieurs des tenues des invités qui ont foulé le tapis rouge méritent une attention particulière, car leurs déclinaisons risquent plus facilement de faire leur petit bout de chemin jusqu’en boutique. Passage en revue de 12 looks et de leurs points forts.

Cate Blanchett, Christopher Kane

Photo WENN

Pour mettre de l’avant sa nouvelle chevelure châtain, l’actrice s’est glissée dans une robe dont le décolleté arrondi est retenu de grosses pierres de couleurs.

Lily Collins, Givenchy haute couture

Photo WENN

La veste courte qui tombe de manière impeccable permet de prévenir que la basque de fleurs, dont s’échappe une jupe de dentelle, donne une apparence costumée à la tenue.

Marina de Tavira et Claire Foy portaient toutes les deux la griffe Oscar de la Renta

Photo WENN

Photo WENN

Comme quoi les relationnistes d’Oscar de la Renta ont failli à la tâche, car les deux actrices ont déambulé vêtues de modèles similaires. Il aurait été de mise de prévenir les deux actrices afin que l’une d’elles choisisse une nouvelle tenue. Préférez-vous l’allure de la version verte ou la touche moyen-orientale de la blanche ?

Eleanor Tomlinson, Ralph & Russo Couture

Photo WENN

L’insertion noire dynamise la silhouette et vient trancher d’avec la douceur du rose.

Danai Gurira, Thom Browne

Photo WENN

L’effet sablier de la robe sirène a été accentué par l’ajout d’un corset, qui était heureusement ton sur ton.

Zawe Ashton, Rocksanda

Photo WENN

La bonne couleur peut vivifier une robe sans forme et faire tourner les têtes.

Joe Alwyn, Dior Homme

Photo WENN

Le complet noir au double boutonnage réinterprété (ou toute autre déviation de la norme) est sobre, sans être monotone.

Timothee Chalamet, Haider Ackermann

Photo WENN

La chemise et la veste taillées dans le même imprimé créent la nouveauté. Si vous coordonnez le haut à un pantalon à motif, vous jouerez d’audace !

Viola Davis, Armani Privé

Photo WENN

Le contraste du noir et du blanc est dramatique et amplifié par la juxtaposition du velours et du satin.

Amma Asante, Nicholas Oakwell Couture

Photo AFP

Un foulard de soie drapé sur le corsage rehausse le velours dévoré reptilien diaphane opaque.

Stacy Martin, Christian Dior Haute Couture

Photo AFP

Le corsage cage est adouci par des boucles disposées en diagonale le long de la jupe.

Olga Kurylenko, Armani Privé

Photo AFP

Les paillettes peuvent ne pas être clinquantes si elles sont transparentes et apposées à plat pour illuminer subtilement une matière.