BOUCHARD, Roland

Un homme admirable et d'une très grande sagesse vient de nous quitter. C'est avec beaucoup de tristesse que la famille Bouchard vous annonce le décès de Roland Bouchard survenu le 3 février 2019, à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil la femme de sa vie Simonne St-Laurent et ses quatre filles: Nicole, Ginette, Johanne (René-Louis Comtois) et Sylvianne (Eddie Oliveira). Il restera dans le coeur de ses neuf petits-enfants: Isabelle, Élyse, Jean-François, Daphné, Gabrielle, Antoine, Megane, Charles-William et Brittany, de même que ses arrière-petits-enfants: Victoria, Romane et Éleonore.Il laisse aussi dans le deuil son beau-frère et ses belles-soeurs: Jacques et Pauline St-Laurent, Janine Bouchard ainsi que plusieurs neveux et nièces.Roland était et sera toujours une grande source d'inspiration pour nous tous. Un exemple de dévouement, d'altruisme, de sagesse et de résilience. Il savait savourer et remercier tous les petits moments de la vie avec tant de gratitude.La famille vous accueillera, en présence des cendres, le samedi 23 février 2019 de 13h à 17h au salon du complexeUn hommage lui sera rendu à 17h.La famille désire remercier le personnel des CHSLD Auclair et Laurendeau pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.