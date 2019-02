LEDUC, Gérard



À Châteauguay, le 12 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gérard Leduc, époux de Mme Lise Caron Leduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Yves (Marie-France), Daniel (Manon), Sylvain (Lorraine) et Réjean (Sophie), ses petits-enfants Arnaud, Catherine, Loïc, Nicholas, Céleste et Zachary, son frère Roland (Gisèle), son beau-frère Normand Martel, sa belle-soeur Lucille Descôteaux, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 23 février de 9h30 à 12h30. Les funérailles auront ensuite lieu à 13h en l'église Sainte-Marguerite-D'Youville (130 boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay).