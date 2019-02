CHIMIENTI, Nancy Vittoria



À Laval, le 13 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Nancy Vittoria Chimienti, épouse de Domenico Chimienti.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Deborah (Giovanni) et Fabio, ses petits-enfants Rocco, Domenico et Gianni, sa soeur Maria, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:ST-LÉONARDdimanche, le 17 février de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le lundi 18 février à 11h, en l'église Notre-Dame-de-Pompei, suivies de l'inhumation au cimetière Le Repos St-François D'Assise.