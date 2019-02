BOILARD, Gilles



À Longueuil, le 6 février 2019, à l’âge de 70 ans, est décédé Monsieur Gilles Boilard, époux de Claudette Dubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Jade Bumaylis) et Catherine (Maxime Leclair), ses petits-enfants Liam, Emma, Léa et Mélodie, son frère Dominique (Manon Plouffe) ainsi que plusieurs parents et amis.Il était retraité de Postes Canada et ancien agent immobilier de Groupe Sutton - Actuel.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars 2019 de 17h30 à 21h00 ainsi que le samedi 2 mars de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières suivra à 16h00 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié.