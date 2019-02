LAROSE, Docteur Jean-Claude



À Laval, le 13 février 2019, est décédé Docteur Jean-Claude Larose, à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise, ses filles Marie Michèle (Johnny Franco Fata) et Anik (Jean Bélanger); ses petits-enfants Louis-Olivier, Andrée-Anne, Jean-Christophe, Marie, Jean-Pascal et Mathilde; ses neveux et nièces, parents et amis ainsi que ses anciens collègues.Pathologiste reconnu, il aura exercé la médecine dans divers centres hospitaliers mais plus particulièrement à la Cité de la Santé de Laval, dont il aura contribué à la création.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 22 février de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 23 février dès 9h00. Les funérailles suivront à 11h00 en l'église de la Visitation à Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, cause qui lui tenait à coeur par la présence dans sa vie de sa petite-fille Marie.https://www.sqdi.ca/fr/donner/faire-un-don/