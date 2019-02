GERVAIS, Maurice



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 14 février 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, monsieur Maurice Gervais, époux de madame Lucile Jolicoeur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Rita), André (Lyne), Michèle (Paul) et Daniel (Nathalie), ses neuf petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants, sa soeur Lucille, son beaux-frère Denis (Lorraine), sa belle-soeur Jeanne D'Arc ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 19 février 2019, de 17h à 20h à la :Une cérémonie suivra à 20h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.