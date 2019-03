RIVARD, Lise



Au Manoir Trinité, le 9 février 2019, est décédée à l'âge de 84 ans, madame Lise Rivard, épouse de feu Denis Lafontaine.Elle laisse dans le deuil son fils feu Alain, sa fille Line, ses petits-enfants Simon, Amélie, Danie, Marike, Micaèle et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Lucas et Annabelle, sa soeur Priscille, ses beaux-frères et belle-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars 2019, de 12 h à 15 h à la :Une cérémonie sera célébrée le samedi 9 mars 2019 à 15 h en la chapelle même du salon funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.La famille tient à remercier le personnel ainsi que Hélèna du Manoir Trinité.