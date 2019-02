SAUVÉ, Estelle

(née Paquette)



À Beauharnois, le 31 janvier 2019 à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Estelle Paquette, épouse de feu Edouard Sauvé et grand-mère de feu Guillaume.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Monique Desparois), Michèle (Réjean Dumouchel), Lise et Francine, ses petits-enfants Judith Ariane Sauvé (David Desrochers), Simon Dumouchel et Audrey Dumouchel, son arrière-petite-fille Magalie, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 février 2019 de 14h à 16h au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200www.complexegendron.caUne courte cérémonie d'adieu suivra à 16h au salon.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Suroît.