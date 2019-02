JUTEAU, Jean-Louis



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Jean-Louis Juteau, époux bien-aimé de Madeleine Bélanger, survenu le 12 février 2019, à l'âge de 88 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Serge), Michel (Anne-Marie), Francine (Bernard) et Pierre (Céline), ses petits-enfants François (Véronique), Marie-Andrée (Mathieu), Daphné, Godefroy, Trystan et Kendra, ses arrière-petits-enfants Alexis, Félix, William et Kevin ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,vendredi le 22 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 23 février à compter de 10h suivies des funérailles qui seront célébrées en l'église Notre-Dame-d'Anjou, 8200 Place de l'Église, Anjou à 12h.