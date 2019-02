ETHIER, Roger



À Montréal, le mercredi 13 février 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Roger Ethier, époux de feu Yvette Lévis.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeanne Mailloux Robitaille, son fils Alain (Andrée Dubé), sa fille Diane (Jacques Laviolette), ses petits-enfants Fannie, Emmanuel et Steve (Jacinthe), son arrière-petite-fille Léane, ses frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 février 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal ou à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.