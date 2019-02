LAVOIE, Joseph Jean Fernand



À Montréal, le ou autour du 4 février 2019, est décédé à son domicile de la rue Chapleau à l'âge de 79 ans, Joseph Jean Fernand Lavoie.Il laisse dans le deuil ses enfants Annie (Fabrice), Hélène, Manon (Stéphane) et Jean Pierre (France), leur mère Denise Bernier, ses petits-enfants Carl, Patrice, Alexandra, Jérémy, Lorick, Zachary, Samuel, Camille et Rose, ses soeurs Marcelle, Rachelle, Madeleine et Fernande, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Une cérémonie privée préparée par la famille aura lieu ultérieurement.