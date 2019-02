DAOUST, Ginette



Le 11 février 2019, au Cornwall Community Hospital, Ginette Daoust de Beauharnois, est décédée à l'âge de 73 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Roger Dufour, ses filles Chantal Breton et Sylvie Knight (Robert), ses petits-enfants Kyle et Melissa Schang. Prédécédée par ses parents Paul-Emile et Rolande (née Murphy) Daoust, Ginette manquera à sa famille et ses amis.LAHAIE AND SULLIVANCORNWALL FUNERAL HOME (613-932-8482)condoléances au : www.lahaiesullivan.ca