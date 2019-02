LACHAINE, Lise



À l'hôpital Charles Le-Moyne, le 13 février 2019, à l'âge de 74 ans, s'est éteinte doucement Lise Lachaine Tétrault, entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil son époux Réginald Tétrault, sa fille Marie-Claude Tétrault (Marc L'Écuyer), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Charles Le-Moyne pour le soutien et les bons soins prodigués.