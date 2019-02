JUTEAU, Jeanne

(née Tranquil)



À Mascouche, le 9 février 2019, à l'aube de ses 97 ans est décédée Mme Jeanne Tranquil, épouse de feu M. Aldéo Juteau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Irma), Monique (Jean-Pierre), François (Monique) et Robert (Linda), ses petits-fils Louis, Alexis et Jonathan, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 20 février de 14h à 17h et de 19h à 22h, le jeudi 21 février dès 10h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même jeudi à 11h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.