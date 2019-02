BÉLANGER (Gagnon) Micheline

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous annonçons le décès de Mimi survenu le 14 février 2019, à l'âge de 71 ans, après un courageux combat contre la maladie.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Charles, complice des 54 dernières années, sa soeur Jocelyne (feu Jean Claude Bujold), ses frères Jean (Dawn Bourdon), Jacques (Ginette Richer) et Richard (Jocelyne Richer), sa belle-mère Réjeanne ainsi que sa belle-famille : Danielle, Lyse et Stéphane (Suzanne Fournier).Mimi est partie à la rencontre de sa mère Marguerite et son père Armand, son frère Yves, son beau-père Charles, sa belle-soeur Francine et sa grande amie Francine Venne.Elle laisse également dans le deuil de nombreuses nièces et neveux qu'elle chérissait comme ses propres enfants ainsi que de nombreux proches et amis affectés par ce douloureux départMimi savait reconnaître la bonté en chacun de nous. Tournée vers les autres, sa chaleur, sa simplicité et sa compassion ont touché tous les membres de sa famille comme bon nombre d'amis et connaissances. Sa joie de vivre contagieuse, sa douce fantaisie, son humanité manqueront à tous.Une célébration de sa vie, en présence des cendres aura lieu mercredi le 20 février de 13h à 19h, suivra une liturgie de la Parole en la chapelle de laTél. : 514-639-1511 | Téléc. : 514-639-1516 | Courriel : info@jjcardinal.caPar la suite, parents et amis sont conviés à une courte cérémonie de levée de drapeau pour souligner le départ de Micheline au Centre Communautaire l'Horizon de Lachine (Anglers) 3051 St-Joseph, Lachine, Qc.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Lachine.