DESLAURIERS, Jean-Baptiste



À Verdun, est décédé, à l'âge de 81 ans, M. Jean-Baptiste Deslauriers, époux de Mme Louise de Champlain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Guylaine), Sylvie (Farnham) et Luc (Lorraine), ses petits-enfants, Martin, Simon, Dérek, Dave, Charles et Elizabeth ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 20h à la:LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISE, VERDUN 514-769-3867(stationnement et rampe d'accès disponible)