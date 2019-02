LEFEBVRE CARMEL, Gisèle



À l'hôpital Charles-Lemoyne le 12 février 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Gisèle Carmel, épouse de M. Joachim Lefebvre, mère de feu Eric.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Richard Langlais), Michel (France Lebel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 23 février 2019 dès 13h30, à l'église Baptiste de St-Constant, 2 Montée Griffin, St-Constant, suivi du service religieux à 16h.Un remerciement aux soins palliatifs et intensifs de l'hôpital Charles-Lemoyne.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT514-769-3867