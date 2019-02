BRISEBOIS, André



Mardi, le 12 février 2019, à l'âge de 80 ans, entouré de ses 3 fiertés, est décédé André Brisebois, parti rejoindre sa douce moitié Huguette Hamel.Il laisse dans le deuil ses 3 enfants, Manon (Real), Lyne (Jean-Marc) et André Jr (Nancy), ses petits-enfants Karine, Patrick, Isabelle, Andréann et Katricia, ses arrière-petits-enfants Shayan et Nicolas ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs.Selon ses dernières volontés, aucunes visites au salon ni messe ne seront célébrées, mais des dons pour la Société canadienne du cancer seraient appréciés.La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs au 8e étage de l'hôpital Pierre Boucher pour leurs excellents soins.