Auberge la Côte d’Or: séjour dans Charlevoix

On profite d’un séjour bien mérité à l’Auberge La Côte d’Or, un établissement chaleureux où les beautés du fleuve et de la région sont admirables tout autour.

On s’offre un séjour plein de paix et de tranquillité à l’Auberge La Côte d’Or, à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix. Robin Lessard, qui y accueille ses invités depuis six ans, promet un établissement douillet surplombant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Les levers de soleil sur le fleuve ainsi que les cieux étoilés y sont spectaculaires.

Photo courtoisie

CHAMBRES CHAMPÊTRES

Le charme authentique de l’établissement est indiscutable. La présence du bois, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, rend l’auberge de neuf chambres chaleureuse. Les chambres, aux noms de pierres précieuses, disposent d’un grand lit, d’une salle de bain privée avec douche et baignoire ou seulement avec douche. Les invités accèdent également à une salle de bain à partager si nécessaire. La décoration reste champêtre avec le papier peint et les couettes aux motifs fleuris, le lambris, les rideaux, le mobilier d’antan et l’éclairage tout en douceur. Certaines chambres disposent d’un foyer et quelques-unes d’un lit simple additionnel pour un enfant.

Photo courtoisie

METS MAISON

On prend le déjeuner aux tables individuelles de la salle à manger panoramique. On y sert des œufs, une omelette, des crêpes ou du pain doré, auxquels s’ajoutent des boissons ainsi que du pain frais maison accompagné de confitures (bleuets, fraises, framboises) concoctées par l’hôte. Au souper, le chef Lessard propose une table d’hôte six services. Au menu, sept choix de plats principaux aux saveurs du terroir de Charlevoix. Que du bon !

À savoir

TARIFS

Une nuit en occupation double à partir de 115 $ incluant le déjeuner.

SERVICES

Un petit réfrigérateur de même qu’une cafetière se trouvent dans chaque chambre. Sur réservation, on bénéficie d’un massage dans une pièce réservée à cet effet. On prend un verre au bar.

ACTIVITÉS SUR PLACE

Deux jolis salons détente sont aménagés pour relaxer ou regarder la télévision. Du spa extérieur sous le gazebo on a une vue apaisante sur le fleuve et les montagnes environnantes.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS

On pratique le ski au Massif, on visite Baie-Saint-Paul, ses boutiques, ses galeries, ses restos et le Musée d’art contemporain à 15 minutes de voiture.

COORDONNÉES

Auberge La Côte d’Or

348 rue Principale

Petite-Rivière-Saint-François (Québec)

G0A 2L0

Téléphone : 1 877 632-5520

aubergelacotedor.com