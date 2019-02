LAVOIE, Jeanne



À Laval, le 12 février 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeanne Lavoie, épouse de feu Victor Charbonneau.Elle a rejoint, ses parents, Éva Pagé, Odilon Lavoie, ses frères Raymond et Rosaire, ainsi que sa soeur Claudette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Luc Laberge), Colette (Jacques Coutu), Raymonde (Sylvain Ouellet), Claude (Chantal Lavigne) et Guy, ses cinq petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, sa soeur Lise (Nicholas Bazigos), sa belle-soeur Lucie Coutu, ainsi que plusieurs parents et amis des familles Lavoie, Pagé et Charbonneau.La famille vous accueillera le lundi 18 février 2019 de 10h00 à 11h30 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le lundi 18 février 2019 à 11h30 en la chapelle du même lieu.La famille tient à remercier madame Lora François pour sa présence et son soutien pendant les dix dernières années et le personnel du CHSLD Saint-Jude (4ième étage B) pour les bons soins prodigués pendant ces derniers mois.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Société Alzheimer serait apprécié.