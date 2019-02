LAROCHELLE, Lucie



À l'hôpital Anna-Laberge, le 4 février 2019, à l'âge de 53 ans, est décédée Mme Lucie Larochelle de Saint-Constant, épouse de M. Gilbert Roy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Vicky (Maxime), Vincent (Sabrina) et Mathieu, sa petite-fille Léanne, ses soeurs Manon (Normand) et Nancy (Matthew), son frère Yves, sa nièce Noémie, ses neveux Michaël et Jérémy, sa petite-nièce Laurence, son oncle Gaétan Larochelle, sa tante Ginette Garon (Gérard) ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 22 février de 13 à 17 heures et de 19 à 21 heures ainsi que le samedi 23 février dès 9 heures. Les funérailles suivront à 11 heures en l'église paroissiale de Saint-Constant.