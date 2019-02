CHOUINARD, Roger



À Verdun, le 5 janvier 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Roger Chouinard, époux de feu Mme Jeannette Rollin.Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Denise Dionne), Yves (Sylvie Gleize) Louise, Josée et Marc (Nathalie Beauchemin), ses soeurs, ses frères, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019 dès 10h à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur située au 7675 rue Édouard, Lasalle, Montréal, suivie des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain (Verdun) pour leur soutien et les bons soins prodigués par un personnel attentif.Au lieu de fleurs, en la mémoire de Roger Chouinard, un don à la Fondation du Centre d'hébergement Champlain serait apprécié.www.champlain-manoir.org