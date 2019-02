TÉTREAULT, Nicole



De St-Mathias, le 11 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Nicole Tétreault.Elle laisse dans le deuil ses fils, René (France) et Jacques (Christine), ses petits-enfants, Audrey, Jade, Brian et Kelly, sa soeur Pauline (André), ses frères Raymond (Denise) et Camil (Murielle), des personnes chères. Elle laisse également dans le deuil des neveux et nièces, parents et amis ainsi que plusieurs employés.Les visites auront lieu au salon :le samedi 23 février de 12h00 à 17h30, suivra la liturgie de la Parole à la chapelle du complexe.La famille remercie le département d'oncologie de l'hôpital Pierre-Boucher, ainsi que le Dr Stéphane Gaudry et le Dre Julie Boucher pour les bons soins prodigués.