GIROUX, Serge



À Montréal, le 8 février 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Serge Giroux.Il laisse dans le deuil son épouse Anita Donetti, ses fils Éric (Joëlle) et Martin (Marie-Andrée), ses petits-enfants Énora, Gabriel et Adèle, ses frères Robert et Guy, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 mars 2019 de 15h à 17h à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Jeanne-Le Ber et celui du 4ème étage de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour la qualité des soins reçus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.