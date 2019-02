MICHAUD, Christian



À Rawdon, le 11 février 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé Christian Michaud, fils de feu Yvan-Claude Michaud et d'Anna Dufour.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Joly-Ann, sa soeur Pascale, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 22 février 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h.