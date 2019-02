DELISLE, Réal



À Montréal, le 4 février 2019, est décédé Réal Delisle, à l'âge de 63 ans.Il laisse dans le deuil sa mère Adrienne Boisvert, sa soeur Ginette, son épouse Suzanne, ses enfants adorés Maxime, Mylène, Amanda, Samantha, et Natasha, ses petits-enfants bien-aimés, Christopher, Gabrielle et Jacob.Réal était un homme qui appréciait les choses simples de la vie. Ainsi, à défaut de souligner son décès lors d'un service funéraire, une cérémonie comprenant famille et amis aura lieu cet été afin de célébrer sa vie.Pour plus de détails svp communiquer au rsdelisle@aol.com