BOYER, Solange



À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 3 février 2019, à l'âge de 74 ans est décédée Mme Solange Boyer, de Saint-Jean-sur-Richelieu, conjointe de M. Auguste Desautels.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Leboeuf (Maria-Teresa) et Elisabeth Leboeuf (Luc), les enfants de son conjoint Lynda, Johanne et Pierre, ses sept petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, son frère Philippe ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée au180, RUE SAINT-PIERRESAINT-CONSTANT QC, J5A 2G9Tel: 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 23 février, de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle.