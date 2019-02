CRÊTE LEDUC, Nicole



À Salaberry-de-Valleyfield, le 10 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Leduc Crête, épouse de M. Yvon Crête.Outre son époux, Madame Leduc Crête laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Yves (Monique), Lise (Réal), Gisèle, Denise (Jean-Guy), Gabrielle (Paul), Jacques (Diane), Jean-Guy (Rosalie), Yollande (Claudette), Carole (Gilles) et Serge (Paul-Émile), ses beaux-frères et belles-soeurs: Gisèle (Bob), Victor (feu Emma), Huguette (feu Jean-Claude), Nicole (Denis), Monique (Réal), Gilles (Rita) et Claude (Stéphanie) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Elle rejoint ses parents Victorin et Marie-Rose.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019 de 12h à 13h50 au complexe funérairepar téléphone 450.373.3511 ouvia le web www.emontpetit-fils.caLes funérailles auront lieu le samedi 23 février à 14h en l'église Immaculée-Conception de Bellerive située au 285, rue Danis à Salaberry-de-Valleyfield. L'inhumation aura lieu ultérieurement.