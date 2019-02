PROULX, Robert



À Montréal, le vendredi 8 février 2019 est décédé, à l'âge de 58 ans, Robert Proulx.Il laisse dans le deuil sa mère Marielle, son frère François, sa soeur Sylvie et son conjoint Martin, ses neveux Mathieu, Frédérick et Tommy ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 24 février 2019 de 10h30 à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.