Conseils de sécurité à la plage

Bientôt des milliers d’entre vous se rendront en Floride pendant la semaine de relâche pour retrouver la chaleur et le soleil qui nous manquent tellement dans la Belle Province.

Mais nous savons tous qu’une journée à la plage peut parfois réserver de mauvaises surprises. Par exemple, que feriez-vous à la rencontre d’un requin ? Sauriez-vous comment réagir si une méduse vous piquait ? Et surtout, quels réflexes devriez-vous avoir si vous étiez soudainement emporté par le courant ?

Nous avons posé toutes ces questions à Bernard Daudrumez, un Québécois originaire de Lasalle qui pratique le métier de sauveteur dans la région de Sarasota depuis bientôt 28 ans. Il est d’ailleurs, à 63 ans, le doyen des sauveteurs de son comté. Voici quelques-uns de ses précieux conseils pour assurer votre sécurité et celle de votre famille durant vos vacances !

Comment réagir si on a de la difficulté à lutter contre le courant et qu’il est impossible d’atteindre le rivage ?

Cette situation est celle qui nous cause le plus de maux de tête ! 80 %, des sauvetages sont effectués en raison des « rip currents », ces courants qui vous attirent vers le large. Si ça arrive, surtout ne pas paniquer ! Ce type de courant n’est jamais très large. L’idée est de s’en sortir à tout prix en nageant de manière parallèle à la plage. Il ne faut pas essayer de le combattre en nageant directement dedans vers la plage. Vos efforts resteront vains ! En nageant d’un côté ou de l’autre, on s’en libère ce qui évite que l’on soit poussé vers le large. Une fois sorti du « rip current » (courant de retour), on nage comme à l’habitude en direction de la plage. Cependant si vous êtes trop fatigué pour vous en sortir, laissez-vous flotter et appelez au secours. Habituellement, ces mouvements perdent de la force assez rapidement et cessent de vous entraîner.

Que faire lors d’une rencontre fortuite avec un requin ?

Bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire, et au risque de me répéter, il ne faut pas paniquer ! Ce sera pire si vous vous débattez car le requin pourrait être attiré par une proie blessée ou en détresse. Il faut revenir au bord ou vers une embarcation, le plus calmement possible. Pour éviter de rencontrer des requins, il vaut mieux ne pas se baigner la nuit, à l’aube ou en fin de journée, à la nuit tombante. Aussi, on suggère aux baigneurs de ne pas porter de bijoux brillants car ils les attirent. Enfin, les chances sont extrêmement rares de rencontrer un requin et de se faire attaquer. En près de 28 ans de carrière, j’ai fait sortir seulement trois fois les gens de l’eau en raison de leur présence. –En 2017, 31 personnes se sont fait attaquer par des requins en Floride sans qu’il n’y ait eu de décès. Les attaques se sont surtout produites en août et en septembre par des Bull Sharks (requins bouledogue), des Blacktip (requins à nageoires noires) et des Spinners sharks (requins tisserands). (Source : International Shark Attack File, University of Florida)

En cas de piqûre par une méduse, quels sont les soins à apporter ?

D’abord, il y a plusieurs méduses et elles ne piquent pas toutes. Les plus dangereuses sont les galères portugaises (Portuguese man-of-war) que l’on retrouve surtout sur la côte est de la Floride -elles ressemblent à un ballon bleu ou violet-. Le meilleur traitement est d’arroser de vinaigre l’endroit touché, puis prendre ensuite un objet à rebord, comme une carte de crédit, et gratter la surface de la peau pour enlever les tentacules qui y seraient collés. Il ne faut surtout pas rincer à l’eau douce car cela pourrait activer la pénétration de toxines dans la peau. Les sauveteurs ont évidemment du vinaigre à portée de main. En Floride, on doit aussi se méfier des raies. Il y a aussi certains oursins à longues épines noires, mais ils se tiennent rarement près des plages mais plutôt près des récifs.

♦ La suite des conseils de sécurité dans notre prochaine chronique.