MORIN, Micheline

(née Bourguignon)



À l'Hôpital de Verdun, le 1er février 2019 est décédée Mme Micheline Bourguignon.Elle laisse dans le deuil son époux Jean, sa fille Julie, son fils Pier-Jean (Julie) et son petit-fils Élie.Elle laisse aussi derrière elle ses frères et soeurs: Claude (Micheline), Hélène (Roger), Marcel (Ginette) et Céline (feu Serge), sa belle-soeur Louise, Léo, ses neveux et nièces et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019, de 9h30 à 11h30 à la:Une liturgie de la Parole suivra. Pour honorer la mémoire de Micheline, la famille invite ceux qui le souhaitent à faire un don à la Fondation de l'Hôpital de Verdun.