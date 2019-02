GIRARD (BOILEAU), Pierrette



Le jeudi 24 janvier 2019 est décédée Pierrette Girard (Boileau), épouse de Guy Boileau, à Laval à l'âge de 87 ans des suites de la maladie d'Alzheimer.Elle laisse dans le deuil, son époux Guy, ses fils Ghyslain et Michel (Debbie), ses soeurs Suzanne et Lorraine, sa belle-soeur Françoise et de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019 de 9h30 à 12h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Nous tenons à remercier le personnel du département de gériatrie de l'hôpital Sacré-Coeur ainsi que celui du CHSLD La Pinière pour leur dévouement.Plutôt que des fleurs, faites un don à un organisme de votre choix.