TÉTREAULT, Georges



De Rosemère, le 7 février 2019, à l'âge de 82 ans est décédé M. Georges Tétreault, époux de Mme Lise Bergeron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Martin (Suzie) et Eric (Sandra), ainsi que ses six petits-enfants Lorie, William, Rose, Marie, Juliette et Benjamin.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 mars de 13h à 17h et de 19h à 21h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.